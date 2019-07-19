О новых уловках мошенников и способах защиты от них, рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Солнечно-жёлтый цвет, видимый издалека, современное оборудование для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, удобные носилки, на которых без проблем можно перенести даже сидящего человека. Станция «скорой помощи» в Мурманске получила новые автомобили для реанимационных и кардио-бригад. Как новая техника поможет сделать медицинскую помощь более доступной, рассказывает сегодня «Вечерний Мурманск».

Серые бетонные стены и невзрачные трансформаторные будки в Мурманске одна за другой превращаются в арт-объекты. В нынешнее пасмурное лето проект «Яркий город» получил у молодёжи особую поддержку. Журналисты «Вечёрки» узнали, кто превращает Мурманск в картинную галерею под открытым небом и где можно увидеть новые работы уличных художников.

Мошенники без стеснения пользуются доверием наших земляков. Недавно налоговая служба сообщила, что столкнулась с новой схемой виртуального обмана. О новых уловках мошенников и способах защиты от них можно прочитать в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

Где в городе можно найти дешёвую охлажденную рыбу? Кто защитить должников от чёрных кредиторов? Кого последним уволят в случае сокращения штатов? Ответы на эти и другие вопросы читатели «Вечёрки» найдут в сегодняшнем номере городской газеты.