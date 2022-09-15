День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.22 20:00
О нюансах развития киноиндустрии в нашем регионе - Елена Дягилева в «Проще говоря»
Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева активно поддерживает кинопроизводство в нашем регионе.
Буквально недавно Елена Васильевна посетила Восточно-экономический форум, где рассказала о программах, которые сегодня эффективно действуют в регионе: от предоставления рибейтов российским кинокомпаниям и режиссёрам до грантовой поддержки инициатив молодых деятелей.
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