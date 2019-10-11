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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.19 19:30

О первом в России конькобежном классе - знает «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Минувшее лето выдалось холодным, но в одном из мурманских дворов назло июньским снегопадам цвели хризантемы, нарциссы, крокусы и ромашки. А все потому, что высажены они были с любовью. О садоводах любителях материал главной городской газеты.

Мастер-классы по разным видам рукоделия, посещение клуба собаководов, психологические тренинги и, конечно, бесплатные медосмотры - все это ожидает в октябре членов мурманского «Городского клуба старшего поколения». Подробное расписание занятий ищите в свежем номере «Вечерки».

Как живет и тренируется первый в России конькобежный класс, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

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