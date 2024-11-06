О планах Мурманского морского торгового порта журналисты узнали из первых уст

Уже более века в столице Заполярья работает Мурманский морской торговый порт. Павел Олейник, исполнительный директор АО «ММТП», рассказал журналистам о том, какие сейчас ориентиры у градообразующего предприятия, в какую сторону открыты самые крупные северные ворота России.

Мурманский морской торговый порт – крупнейший во всем арктическом бассейне России. Это единственный в стране глубоководный порт с выходом в океан и на Северный морской путь, по которому возможна круглогодичная навигация. Кроме того, порт обладает возможностью полной погрузки судов capsize-класса. Они настолько большие, что не могут пройти через Суэцкий и Панамский каналы.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы сейчас находимся в самой исторической части Мурманского морского торгового порта. Это первый причал. Раньше здесь глубина доходила до 10 метров, а после реконструкции стал 12 метров».

Несмотря на то, что причал исторически был построен первым, он носит второй номер. Всё потому, что при постройке порта в 1915 году порядковые номера этим инфраструктурным объектам не присваивали. В 2023 году причал обновили, что увеличило пропускную способность порта. Планируется, что грузооборот причала составит 5 миллионов тонн.

Андрей Ризниченко, директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы модернизировали полностью покрытие, модернизировали причальную стенку. Новые отбойные устройства и краны мы сюда поставили. Относительно всё свежее. Здесь учтены экологические моменты: выгрузка вагонов производится на удалении от кромки причала, она глубоко удалена. Тут расстояние порядка 150 метров, соответственно, подача угля происходит телестакерами - конвейерами длинными. Выставлены пушки пылеподавления, ну, и здесь сделано очень новое, очень хорошее водоотведение».

В разные годы для Мурманского морского торгового порта поставлялась техника из многих стран. Есть машины из Европы. В период санкций больше стало китайского оборудования. Оснащение российского производства также представлено, в порту работают отечественные краны.

Андрей Ризниченко, директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы первую технику китайскую получили летом, поэтому ещё особого опыта работы у наших специалистов нет. У нас основное испытание этой техники будет зимой, когда пойдёт первая смерзаемость, первые грузы с такой уже серьезной, возможно, с пылением, возможно, со смерзаемостью. Вот мы тогда поймём качество этой техники».

Всего в Мурманском морском торговом порту 14 причалов общей длиной более 2,5 тысячи метров. Ежегодно порт принимает около 300 судов максимальной длиной до 300 метров и грузоподъёмностью до 180 тысяч тонн, а также обрабатывают то 220 тысяч вагонов.

Андрей Ризниченко, директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт»: «У каждого причала своя специфика. Например, здесь мы можем уже регулировать по кранам, по обеспечению техникой. Самое различное. По глубинам тоже».

В последнее время грузооборот угля в Мурманском морском торговом порту снизился. Специалисты переориентируют его на другие грузы. Порт универсален, потому может перевозить как насыпные навалочные грузы, так и контейнеры.

Павел Олейник, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы сейчас привлекаем другие грузообороты. В частности, у нас в этом году довольно большой объём ЖРК и он будет дальше расти. Мы отправили 7семь кейпов в этом году по Северному морскому пути. В зимний период они уже пошли по-другому маршруту - вокруг Африки, но тем не менее там грузопоток идёт. Дальше будем работать с химическими удобрениями, у нас довольно большие планы, есть контракты. Будем работать с антрацитом».

Коме того, Мурманский морской торговый порт соблюдает экологические стандарты, работает над снижением пыления. В ближайшие два года специалисты порта проведут ряд мероприятий по усовершенствованию пылеподавления. Первые меры будут приняты уже в этом году.