О плюсах службы по контракту

О размере денежного довольствия, льготах и о прочих преимуществах военной службы по контракту можно было узнать во время вебинара. По словам специалистов, при оборе военнослужащих преимущество имеют у ребят с высшим образованием и отличной физической подготовкой.

Рядовой Александр Карачев с недавнего времени перешёл со срочной на службу контрактную. По словам Александра, его привлекли льготы и, конечно же, денежное довольствие. Плюсом стал и тот факт, что молодой человек ежедневно может со службы возвращаться домой, если он не находится в наряде. Родители его выбор поддержали.

Александр Карачев, военнослужащий Северного флота: «Мне пришло пригласительное письмо, в нём были описаны все плюсы прохождения службы по контракту, мероприятия в пункте отбора для поступления на службу по контракту. Я принял решение, да!».

Для тех, кто ещё в раздумьях: идти служить Родине по контракту или нет, провели вебинар. В онлайн-формате каждый желающий мог задать интересующие вопросы.

По словам начальника Мурманского пункта отбора на военную службу по контракту Владимира Маскаева, требования к кандидатам всё строже.

Владимир Маскаев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Мурманска: «К нам обращается очень много граждан, спрос есть, и мы отбираем самых лучших, так как у нас новая техника и вооружение, которое требует освоения. В первую очередь рассматриваем претендентов с высшим и средним образованием».

В основном северян интересовали вопросы обеспечения жильём, а также возможность приёма на службу девушек.