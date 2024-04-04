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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.24 19:30

О поддержке старшего поколения шла речь в Мурманской областной Думе

На пенсии можно не только отдыхать, но и вести активную социальную жизнь. Некоторые люди пожилого возраста так и поступают, продолжая трудиться на благо общества. Именно с такими активистами сегодня парламентарии встретились в стенах областной Думы в рамках пленума регионального отделения общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Пленум был посвящён итогам работы общественной организации, в том числе во взаимодействии с депутатами областной Думы.

Ни для кого не секрет, что в Заполярье действуют более 20 различных льгот, которые касаются пенсионеров и ветеранов.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «У нас и бюджет социально направленный. Большое внимание уделяется качеству жизни ветеранов, пенсионеров. Треть законопроектов у нас имеет направленность социальную, а в этой направленности социальной, более трети законопроектов касается ветеранов и этой категории граждан Мурманской области».

Областное отделение общественной организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов включает в себя ряд других общественных организаций, работающих с пожилыми людьми. Такой союз позволяет решать многие проблемы старшего поколения, но, несмотря на успехи, вопросов остаётся немало.

Валерий Пантелеев, председатель Мурманского областного Совета ветеранов: «Мы понимаем, что давно ушли от настоящих льгот для ветеранов, людей старшего поколения - к монетизации. А монетизация не успевает. Например, за стоимостью проезда, жилищно-коммунальных услуг. Мы попытались хотя бы решить проблему бесплатного проезда на общественном транспорте 70-летним людям, но пока у нас это дело не получилось».

Зато успешно продолжают реализовывать проект «Активное долголетие». Благодаря ему люди предпенсионного возраста получают новую квалификацию и могут заниматься делом по душе, о котором всегда мечтали, но раньше так и не рискнули попробовать. А быть может, не хватало времени сделать это, а сейчас оно настало.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Кроме этого здесь есть целый блок мероприятий у моих коллег из Министерства культуры. Потому что мы понимаем, что активное долголетие и активная культурная. Большой блок мероприятий у коллег из Министерства спорта. Потому что мы понимаем, что активное долголетие – это именно активное долголетие. И я думаю, каждого из нас радует количество людей, которых мы видим в любую погоду с палками для скандинавской ходьбы. И мне кажется, сама задача сохранить максимальную активность человека старше трудоспособного возраста – очень важна».

Виктор Сайгин, депутат Мурманской областной Думы, член Мурманского областного Совета ветеранов, председатель региональной общественной организации «Оздоровление северян»: «Несмотря на определенные сложности в бюджете, губернатор и правительство поддерживают эту программу. Андрей Владимирович Чибис очень внимательно подходит к этому вопросу».

Получается, что после выхода на пенсию можно ещё много чего хорошего успеть сделать. Главное, не бояться и сохранять здоровый дух.

Надежда Максимова, заместитель председателя Мурманского областного Совета ветеранов: «Свободного времени мало, но чтобы была энергия, силы – всем вам говорю, телезрители. Утром делаем зарядку, ходим в бассейн, проходим не меньше 10 км пешком и в 72 года вы будете здоровы так же, как я».

В Мурманской области люди старше трудоспособного возраста составляют значительную часть проживающих. Их более 220 тысяч человек, которые ещё готовы к новым свершениям, стоит только дать им шанс.

 

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