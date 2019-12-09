О подробностях пожара в 6-комнатной коммунальной квартире рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Городские управляющие компании исправляют нарушения. Например, только во дворах Первомайского округа сегодня работают двадцать девять единиц техники и более трёхсот дворников. Однако во многих дворах технике просто не проехать из-за припаркованных автомобилей. Кто виноват? И что делать? Ответы на эти вопросы ищите на страницах свежей «Вечёрки».

В минувшую субботу в половину второго ночи все экстренные службы собрались у дома № 10 на улице Подстаницкого. Там на первом этаже сгорела шестикомнатная коммунальная квартира. Из подъезда были эвакуированы 43 жильца. Когда мурманчане смогли вернуться в свои квартиры, какую поддержку оказал погорельцам город? Где ещё случились пожары на выходных? Об этом читайте в свежей «Вечерке».

В 2020 году, то есть, восьмой год подряд северянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут бесплатно помогать адвокаты региональной Адвокатской палаты. Бесплатную юридическую помощь могут получить 17 категорий граждан. Кто из северян попадает в эти категории? И какие услуги могут оказать гражданам адвокаты? Подробно об этом рассказывает свежая «Вечёрка».