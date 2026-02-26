О погоде – из первых уст!

Ежедневно, прежде чем выйти на улицу, многие из нас задаются вопросом, а какие погодные условия нас ожидают. Но мало кто задумывается о том, как определяется прогноз, и с чего сотрудники Гидрометеоцентра начинают свои исследования.

Мурманский Центр мониторинга геофизической обстановки занимается анализом и прогнозированием геофизической ситуации в Арктической зоне России. Сотрудники собирают и обрабатывают данные с наземных станций, а также предоставляют актуальную информацию о геофизической обстановке органам власти, населению и экономическим сферам региона.

Наталья Краснощекова, начальник Центра мониторинга геофизической обстановки «Мурманского УГМС»: «Когда к-индексы (показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. - Ред.) показывают красный цвет, то это значит, что есть возмущение геомагнитного поля. В результате этого возмущения люди могут наблюдать полярное сияние. Этому явлению может помешать облачность и освещенность города, поэтому, если хотите наблюдать полярное сияние, то лучше выезжать за черту города, где потемнее».

Геофизическая информация содержит данные об активности магнитного поля Земли, изменениях в ионосфере, которые влияют на распространение радиоволн и аномальных геомагнитных бурях – тех самых, которые вызывают аварии и сбои в работе электростанций и систем связи.

Анастасия Бурякова, геофизик первой категории: «Сейчас у нас магнитная буря, наверное, вот из этой корональной дыры идёт возмущение. Уже не первый день отмечается магнитная буря и весьма мощная. Идёт по Кольскому поглощение сигнала, сейчас вообще связи нет. На мурманчан влияет, так как бывают люди метеочувствительные, они замечают на себе вот это всё, у них могут быть головные боли».

Современные технологии и методы исследований позволяют сотрудникам Гидрометеоцентра поддерживать статус надёжного помощника в планировании и управлении ресурсами.