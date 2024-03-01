О пользе вакцинации – учат в школе родителей

Родителям Мурманска рассказали о том, почему важно прививать детей от различных инфекций, как проводить профилактику здоровья всей семье и как на ранних стадиях выявить заболевание. Об этом родителям школьников прогимназии №61 рассказала главный врач Мурманской областной детской больницы Дарья Пушкарева.

Совсем недавно в Мурманской области дали старт губернаторскому проекту по витаминизации населения. По всему региону начали открывать пункты экспресс-тестирования уровня витаминов. Однако любовь к своему здоровью нужно прививать с самого детства, что и делают педагоги прогимназии №61. Учителя организовали для родителей встречу с главным врачом Мурманской детской клинической больницы Дарьей Пушкаревой.

Дарья Пушкарева, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Наш стационар включает ещё и инфекционный корпус. Я как раз вижу последствия тяжёлых инфекций, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы таких случаев было меньше. Основная задача, конечно, донести информацию о том, что есть все способы для того, чтобы это предотвратить».

Лекция была направлена не только на родителей, но и на учителей, которые потом могут донести важную информацию, например, до мам и пап школьников, которые не смогли прийти на эту встречу. И конечно до учеников.

Галина Баранова, учитель начальных классов прогимназии №61 г. Мурманска: «Мы закладываем будущее страны, завтрашний день, можно сказать. И успех каждого ученика зависит от состояния его здоровья. И очень печально бывает учителю, когда в класс не приходит тот или иной ученик, а иногда даже несколько, значит, они отстают, значит у них появляются пробелы в знаниях. Все понимаем, что в условиях Крайнего Севера у нас здесь очень трудно сохранить на высоком уровне иммунитет и здоровье ребёнка».

Мама ученика 4-го класса Екатерина Великорон знает, что для получения хороших оценок важно и хорошо себя чувствовать.

Екатерина Великорон, мама ученика 4-го класса: «Мне конечно же хочется, чтобы мой ребёнок был защищён, поэтому, я думаю, что вакцинация помогает этому. Я советую всем проходить ежегодно вакцинацию, не отказываться от этого мероприятия, потому что тогда ты будешь спокоен за своего ребёнка».

Даже обычный грипп может сильно повлиять на здоровье человека, в том числе и маленького. А ведь болезнь можно профилактировать, например, с помощью прививок, активного образа жизни и своевременной поддержки организма.