О пожарах - у воды

В Мурманске с наступлением жарких летних дней установлен 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Отдых на природе сейчас крайне не безопасен, отмечают специалисты. И напоминают горожанам о том, как надо вести себя в лесу в этот период.

Лето – пора, когда мурманчане с удовольствием выбираются на лес, дышат свежим воздухом и наслаждаются красотой северной природы. Однако именно это время самое опасное. Ведь чем жарче погода, тем выше риск распространения лесных пожаров.

Виталий Науменко, и.о. начала отдела ГО и ЧС администрации Мурманска: «Непосредственно администрацией создано подразделение. В него вошёл аварийно-спасательный отряд города Мурманска. Подразделение предназначено для несения патрулирования с целью мониторинга за природными пожарами на территории города Мурманска».

Основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор. Халатное отношение к природе и собственной безопасности ведёт к ужасным последствиям. И лишь чёткое соблюдение правил поведения в лесу может спасти от беды.

- Самое первое – не разводить огонь. Не бросать мусор. Больше не знаю, что ещё. Воду, еще с собой иметь обязательно, - делятся своими знаниями мурманчане с журналистами «Арктик-ТВ».

- Мусор после себя не оставлять никакой, чтобы чистота была.

- Соблюдать чистоту, наверное.

- Здесь мы всё соблюдаем. Курить, мы не курим, пить, тоже не пьем. Мусор за собой убираем.

В рамках профилактики возникновения лесных пожаров мурманские спасатели напомнили северянам о простых правилах пожарной безопасности и раздали им соответствующие памятки.