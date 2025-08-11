О пожарах, молодёжных инициативах и «зелёном коридоре» для школьников – состоялось оперативное совещание регионального правительства

Молодёжные инициативы, реализацию культурных и строительных проектов, а также подготовку детей к школе. Эти вопросы обсудили на еженедельном оперативном совещании.

Первый заместитель губернатора региона во время совещания напомнила о штрафах за несоблюдение правил во время пожароопасного режима.

Областное правительство ежегодно поддерживает молодёжные инициативы грантами: в этом году на реализацию 17 проектов выделено 9,5 млн рублей. Об этом шла речь во время оперативного совещания в региональном правительстве. Еженедельное мероприятие состоялась под руководством первого заместителя главы региона.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «В 2025 году инициативы нашей молодёжи уже были поддержаны».

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Благодаря проекту «Мурманск в Мультазбуке», реализуемый Анастасией Лукиной, в городе Мурманске юные северяне стали создавать собственные анимационные фильмы с использованием специального оборудования. Сумма гранта составила 514 тысяч рублей».

В нашем регионе реализуют и проект «На Севере – лето», участниками которого стали 160 тысяч жителей области. Так, за летний период мурманчане могли не просто послушать музыку местных артистов, но и принять участие в других событиях, которых было более четырёх тысяч.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Одним из направлений акции стали летние лагеря для школьников. К их работе подключились не только культурно-досуговые учреждения, но и библиотеки, музей, театры и организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Это позволило создать насыщенную, культурно-познавательную развлекательную программу для детей и подростков».

Одна из важнейших отраслей в регионе - строительство. За последние шесть лет в Мурманской области построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов, обновлено более двух тысяч многоэтажек, реализовано более 3000 мероприятий реновации ЗАТО. А по программе «Свой дом в Арктике» уже построено или приобретено более тысячи домов.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас по всей области возводятся 20 многоквартирных домов общей площадью 83 тысячи квадратных метров, в которых будет комфортное и современное жильё, в том числе доступное и для продажи».

А для того чтобы в Мурманской области можно было не только комфортно и удобно жить, но ещё и учиться, в области организовали «зелёный коридор» для оформления медицинских справок для детей перед учебным годом. В поликлиниках можно будет получить направления и результаты анализов без предварительной записи.

Екатерина Сулима, и.о. министра здравоохранения Мурманской области: «Для допуска ребёнка в дошкольное учреждение после отпуска необходимо сдать анализы на гельминтозы и простейшие, в том числе соскоб на энтеробиоз, ребёнок должен быть осмотрен врачом-педиатром или фельдшером, а при наличии показаний он должен быть вакцинирован в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и туберкулинодиагностики».

В завершение еженедельного оперативного совещания Оксана Демченко представила статистику о пожарах в регионе. С начала пожароопасного сезона ликвидировано 64 возгорания на общей площади более 1700 гектаров, в том числе три крупных пожара в минувшие выходные.

Напомним, что для нарушителей пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области, отметила, что возгорания в нашем регионе возникали как по вине человека, так и из-за сухих гроз.