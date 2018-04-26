О правилах безопасного Интернет-шоппинга рассказывают журналисты «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Многие жители областного центра уже сейчас строят планы на майские праздники. О том, какие интересные события пройдут в это время, куда можно сходить, что посмотреть?

Как утверждает статистика, в Мурманске водителей-женщин сейчас больше, чем мужчин. И среди инструкторов городских автошкол, работают несколько автоледи. Одна из них - Евгения Тимофеева, на страницах «Вечёрки» рассказала о своей неженской профессии.

29 апреля в Мурманск впервые приедет фирменный поезд Мариинского театра. О сумасшедшем графике звёзд мировой музыки и об их уникальном поезде, читайте в новом номере газеты

Возможность совершить практически любую покупку в Интернете, не поднимаясь с дивана, уже давно оценили многие россияне. О правилах безопасного Интернет-шоппинга в «Вечернем Мурманске».