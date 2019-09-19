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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.19 19:30

О преимуществах ТСЖ - жильцы дома на ул. Маклакова, 25

Товарищество собственников жилья на сегодняшний день - наиболее оправданный способ управления многоквартирным домом, уверены представители городской администрации. Вот ТСЖ и на Маклакова, 25 этот вывод подтверждает. Сейчас дом живёт так, как другим в Мурманске и не снилось.

Дом номер 25 по улице Маклакова с 2010 года находится под управлением товарищества собственников жилья. Так решили люди, уставшие от произвола управляющих компаний. Раньше в здании не делалось ничего. Теперь же в многоэтажке полный порядок. Как снаружи, так и внутри.

Сергей Евдосюк, председатель правления ТСЖ «Маклакова, 25»: «Конечно, первые три года было трудно. Потому что сфера новая как для меня, так и для всех членов нашего правления. Первые два года люди намеревались даже уйти из правления. Потому что было очень много задач, которые никто не понимал, как решать. В очень короткий срок все освоились, поняли, что нужно делать, в каких направлениях идти. Как видите, дом за 4 года мы привели в порядок».

Уже за первые 4 года в доме починили кровлю, отремонтировали подъезды, поменяли инженерные системы. Сейчас возле здания ухоженные палисадники обнесены аккуратной изгородью. Тротуар от проезжей части также огорожен забором. В ближайшее время планируется установить шлагбаум. Чтобы благоустройство не портили вандалы - на здании и в подъездах установили камеры видеонаблюдения. Такая совместная работа жильцов - пример и для других квартировладельцев Мурманска. Главное – желание, остальному научат «Новые формы управления».

Ирина Попова, заместитель директора МКУ «Новые формы управления»: «Сейчас в городе 124 ТСЖ в отношении 171 дома. Наша организация «Новые формы управления» помогает желающим собственникам домов проводить собрания. Рассказывает, оказывает методическую помощь в организации этих собраний, тем, кто хочет организовать товарищества. Проводятся семинары с конкретными предложениями, пояснениями. В частности, буквально сегодня проходил очередной семинар».

Работа ТСЖ на Маклакова продолжается. В том числе и с должниками. По словам председателя правления, сейчас собираемость по статье капитальный ремонт в доме - стопроцентная. Правда, деньги идут не в фонд, а отправляются на специальный счёт дома - так жильцы копят на замену лифтов. Это единственное, что пока не успели обновить.

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