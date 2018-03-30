О приходе весны мурманчане узнали из капели в подъезде

И снова беда с крышами. На этот раз обращение в редакцию «Арктик-ТВ» поступило от жителей одного из домов на улице Аскольдовцев областного центра. В нескольких подъездах «журчат весенние ручьи», но собственникам квартир от этого совсем нерадостно. Видео с коммунальной бедой они сняли на камеру мобильного телефона.

Даже неспециалистам понятно, такая капель помимо дискомфорта может быть и крайне опасна. Вода течёт, в том числе по розеткам, что чревато коротким замыканием и пожаром.

По словам жильцов, они уже подали иски на бездействие управляющей компании в суд, но дело по какой-то причине не движется. Крыша течёт вторую весну и затапливает весь дом до первого этажа. Что же касается коммунальщиков, то они нередко ссылаются на низкие тарифы за ремонт и содержание зданий МКД, а ведь ремонт кровли стоит немалых денег.