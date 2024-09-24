О проекте «От родника до океана» узнали на форуме «Голубой океан возможностей»

На Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге в рамках сессии «Голубой океан возможностей» выступила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. Она представила результаты реализации в регионе проекта «От родника до океана».

Евразийский форум - крупнейшая международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов для обсуждения их роли в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем. Тема встречи в этом году – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

В стратегической сессии участвовали представители бизнеса и общественных объединений из России и зарубежных стран, женщины-лидеры, работающие в различных секторах экономики. В рамках сессии «Голубой океан возможностей: водные ресурсы от родника до океана» участники обсуждали доступ людей к чистой воде для повышения социального благополучия и улучшения здоровья населения.

Nelisiwe Nhlapo, проектный менеджер государственного агентства профподготовки в области энергетики и кадров водоснабжения ЮАР: «В нашей стране долго боролись с такой проблемой. У нас не хватало воды. Всегда можно об этом говорить, это актуально. Но есть некоторые изменения. У нас сейчас построены новые станции электрические и развернута очень широкая инициатива по экономии воды. Кроме того, в целом переход на возобновляемые источники энергии, такой момент, который мы пытаемся учитывать в попытке решить этот кризис».

Россия обладает крупнейшими в мире запасами пресной воды, но изменение климата делает воду дорогим ресурсом. Необходимо объединять усилия всех сфер для её сохранения. Удачным примером стал проект «От родника до океана». За три года инициатива жителей по уборке прибрежных территорий стала визитной карточкой эковолонтёрства в Мурманской области. Проект состоит из нескольких направлений: сбор мусора на побережье, благоустройство родников и возвращение первозданного облика маякам.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «У волонтёрства женское лицо. Именно женские качества: бережливость, экологичность, эмпатия, любовь к своему краю и природе – являются лидирующими в бережном отношении наших ресурсов. В том числе и водных. Инициатива одной из северянок по благоустройству родников, которые находятся в Мурманской области, была активно реализована и уже три года мы выходим не просто на уборки и благоустройство родников. Мы привлекаем корпоративные структуры».

Простая идея объединила порядка 30 компаний, общественных объединений, а также исследователей Кольского научного центра РАН, которые берут пробы воды на пригодность. Сейчас каждый третий родник в регионе находятся под шефством волонтёров. А ещё с прошлого года при поддержке Северного флота проект «От родника до океана» получил продолжение в серии экспедиций по уборкам и благоустройству маяков. Волонтёры помогли облагородить уже два сооружения – Кашкаранцевский и Териберский маяки.