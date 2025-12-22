О «прямой линии», деньгах, Дне энергетика и готовности к зиме – состоялось оперативное совещание

На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис акцентировал внимание на важные для области моменты, прозвучавшие на «прямой линии» с Владимиром Путиным. Рассказали и о новых выплатах тем, кто убедил своих друзей и знакомых приехать жить в Мурманскую область, а также о том, что Мурманская область вошла в эксперимент по особому порядку проведения ОГЭ.

Прошлая неделя завершилась ежегодной итоговой конференцией Владимира Путина. Несмотря на то, что вопросы от представителей СМИ Мурманской области не прозвучали на «прямой линии», северяне услышали немало важных заявлений президента.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё раз на несколько тем обращу внимание, в основном того, что касается экономики. Давление на нашу страну, которое оказывается, война с нами, которая ведётся, тем не менее экономика в целом страны и, самое главное, экономическое развитие для нас - Мурманская область продолжает идти вперёд»

Мурманская область продолжает развивать различные инвестпроекты. Активно присоединяются партнёры, заинтересованные в развитии как своих компаний, так и нашего арктического региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «То, что у нас продолжают вкладывать компании деньги в инвестпроекты, появляются новые проекты – это дорогого стоит. А если брать цифры за последние шесть лет, то 1,5 трлн рублей вложено и независимо от ковида и санкций».

Благодаря экономическому развитию Мурманская область может выделять больше средств на поддержку сотрудников бюджетной сферы. Недавно глава региона сообщил о запуске новых выплат.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Новогодние выплаты получат 26 тысяч работников системы образования. Это сотрудники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сотрудники колледжей и других учреждений системы образования, работники муниципальных учреждений и областных».

Около 15,5 тысячи педагогов получат выплаты в размере 45 тысяч рублей. Не менее 20 тысяч рублей получат более двух тысяч нянь в детских садах. И по 30 тысяч рублей выделено работникам среднего медперсонала в образовательных организациях.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Новогодние выплаты будут получены всеми сотрудниками бюджетных учреждений, в том числе, выплаты должны быть начислены руководителям и их заместителям с учётом результатов, которые достигнуты учреждением».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы сейчас сказали про руководителей учреждений, а мне доносятся, что вы при формировании выплат отнесли руководителей учреждений к «прочим» сотрудникам и начисляете им по 5 тысяч рублей. Несправедливо. Второе, меня очень беспокоит история с «в зависимости». Тут такой нюанс очень субъективный - «в зависимости от результатов, которые учреждение добилось». Начнётся спекуляция: какие результаты добились, какие не добились».

Дополнительные выплаты могут получить не только сотрудники бюджетных сфер, но и северяне, пригласившие переехать в Мурманскую область жителей других регионов по программе «Курс на Север».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приняли решение, что с января следующего года будем тем, кто переехал к нам, кто убедил товарища, знакомого, друга к нам переехать, мы будем дополнительно выплачивать 51 тысячу рублей».

Также на оперативном совещании Андрей Чибис поздравил сотрудников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нашей области это праздник, где большое количество людей касается именно этой профессии. И, конечно, хочу всех наших энергетиков поблагодарить, потому что в непростых условиях климатических, но тем не менее все задачи, связанные и с обеспечением жизни комфортной, и с развитием промышленности, нашими энергетиками выполняется».

На протяжении шести лет в регионе наблюдается снижение нарушений в работе сферы теплоснабжения, а количество аварий сократилось вдвое. На оперативном совещании отметили, что перебоев с отоплением в этом сезоне нет.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: «Муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями подготовлено к отопительному периоду к этому году 6347 многоквартирных домов, 957 социальных объектов, 122 котельные, 93 тепловых пункта и более 11 тысяч км инженерных сетей. В соответствии с вашим поручением, Андрей Владимирович, мероприятие по подготовке к отопительному периоду были взяты на особый контроль».

По данным аналитики Центра управления региона, чаще всего северяне обращаются с вопросами качества уборки дорог и дворовых территорий от снега и наледи.

Артём Марышев, руководитель Центра управления регионом: «Из-за неблагоприятных погодных условий на прошлых выходных, когда в регионе выпало около 80% месячной нормы осадков, мы фиксировали рост сообщений о необходимости уборки снега и наледи с улиц, дорог, дворовых территорий».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что снега высыпало много, но мы же с вами на севере живём, поэтому мы понимали, что так и будет. Я прошу всех глав и город Мурманск, если почитать комментарии под оперативном совещанием, то много очень сигналов по Мурманску».

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «В пятницу провели дополнительное совещание с управляющими компаниями, так как видим температурные качели, идёт перепад температур с плюса на минус, усилили эту работу. Управляющие компании вывезли 1200 кубов за выходные, округа тотально контролируют работу, в ежечасном режиме предоставляют отчётность».

В ходе оперативного совещания стало известно, что Мурманская область присоединилась к федеральному эксперименту по особому порядку сдачи ОГЭ. С помощью него среднее профессиональное образование станет доступнее для тех, кто решил получить профессию сразу после 9 класса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У выпускников девятых классов будет возможность сдать основной государственный экзамен по двум обязательным предметам – это русский язык и математика вместо четырех. И можно идти учиться в колледж».

В конце оперативного совещания губернатор отметил, что в Мурманской области введены новые правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами. Чтобы минимизировать риски угрозы для дикой природы, выработаны правила поведения для туристов и предпринимателей. Глава региона отметил, что организации-нарушители окажутся в «чёрном списке».