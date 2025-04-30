О работе волонтёров Мурманской области продолжают рассказывать фотовыставки «Силы тыла»

Фотопроектом добровольческое движение «Хибины для СВОих» отметило годовщину своей деятельности.

В организации «Хибины для Своих» порядка сотни активных волонтёров, которые своими руками создают маскировочные изделия и стараются не словом, а делом сделать так, чтобы фронт чувствовал заботу и поддержку.

Лариса Шилова, доброволец, г. Кировск: «Это те люди, которые понимают, что бойцам за ленточкой очень нужны наши сети. Нужно показать, что мы работаем, привлекаем сюда детей. Мы встречаемся с бойцами, с духовным отцом. Мы работаем и живём».

Нередко на мастер-классы по плетению сетей своих воспитанников приводит Ирина Абрамова: это не только вклад в развитие патриотизма, но и основа для создания коллективного и трудового воспитания.

Ирина Абрамова, доброволец, г. Кировск: «Я считаю, что каждый человек, который приходит в волонтёрство, имеет свои основания: на СВО у кого-то знакомые, у кого-то родственники (сыны, отцы). Каждый помогает тем, чем может. Мы верим, что наши сети укроют от врага, помогут нашим».

Каждое волонтёрское объединение использует для плетения уникальный способ, но все они преследуют одну цель - сделать бойцов невидимыми для глаз противника. «Хибины для своих» практикует метод под названием «бантики». Руководит процессом уже год Виктория Дудка.

Виктория Дудка, руководитель волонтёрского движения «Хибины СВОим», г. Кировск: «Началом моей деятельности послужила фраза «Наши - не придут, наши - это мы». Поняла, если ты можешь оказать какую-то помощь, то её нужно оказать».

Волонтёрское объединение стало частью регионального фотопроекта «Силы тыла»: портреты женщин-волонтёров служат напоминаем об усилиях тех, кто вместе с защитниками Отечества составляют единый фронт. Открытием фотовыставки движение кировских волонтёров отметило годовщину своей деятельности.