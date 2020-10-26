О разгроме немецко-фашистских войск в Заполярье расскажут мультфильмы

К годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье команда мультипликаторов создала мультфильмы, основанные на реальных событиях. Первая серия называется «Север, фас!»

Аниматоры расскажут о реальных событиях времён Великой Отечественной войны – подвигах юнги Саши Ковалёва и оленетранспортных батальонов, об истории создания кадров фотографа Евгения Халдея, о страшном пожаре 18 июня 1942 года.

Над созданием анимационных фильмов трудились художники студий «Селиверстов» и «Грядка». Они проработали пять документальных историй, нарисовав уникальных персонажей для каждого сюжета.

Мультфильмы будут доступны в социальных сетях.