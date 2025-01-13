О реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», о новинках Праздника Севера-2025, о гибриде проездного билета для школьников и студентов с Единой картой жителя Мурманской области – вопросы оперативного совещания

Сегодня состоялось первое оперативное совещание регионального правительства в 2025 году. Под руководством Андрея Чибиса обсуждались важные для жителей Мурманской области вопросы - обновление системы проезда учащихся в общественном транспорте, открытие и проведение предстоящего Праздника Севера, обучение управления беспилотниками в рамках нового нацпроекта.

Началось оперативное совещание с поздравления журналистов региона с Днем российской печати. Особую благодарность губернатор выразил ветеранам СМИ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочу сказать спасибо за чёткость, за глубокий анализ и за донесение информации, которая является важной для людей, потому что она является достоверной».

В рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Мурманской области разработали программу развития. В течение пяти лет правительство региона планирует создать полноценную отрасль экономики, связанную с производством и использованием гражданских беспилотников. В Мурманской области приоритетными направлениями использования считаются лесное хозяйство, безопасность населения, строительство, логистика и электроэнергетика. И в первую очередь необходимо подготовить соответствующие кадры.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Условия обучения созданы для более 10 тысяч детей. Обучение ведут педагоги, которые прошли специальную подготовку. В регионе уже есть эксперты, которые могут передавать опыт коллегам».

Со следующего учебного года в колледжах региона вводят программу «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Отдельные модули и дисциплины по разработке и производству БАС внедряют и в Мурманском арктическом университете. В планах – создание лаборатории беспилотных авиационных систем и радиоэлектроники.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Программы дополнительного образования для школьников, студентов и взрослых, в том числе участников СВО, реализуют школы, колледжи, организации допобразования, «Квантолабы», «Точки роста» и IT-кубы, Мурманский арктический университет, центры «Авангард» и «Воин», ресурсный центр по БПЛА в Мурманске. На базе Центра опережающей профессиональной подготовки реализуется программа «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

1 марта в Мурманской области стартует 90-й Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся. Участников и гостей примут спортивные объекты на территории всего региона – в Мурманске, Апатитах, Мончегорске, Кировске, Оленегорске, Кандалакше, Полярных Зорях, Кольском и Ловозерском районах.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В календаре мероприятия учтены многолетние традиции, сложившиеся в рамках Праздника Севера по его открытию и закрытию. С 1 марта по 12 апреля в рамках Праздника Севера будет проведено 12 всероссийских мероприятий и соревнований, в том числе чемпионатов и первенств России».

В том числе впервые состоятся Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, чемпионаты России по спортивному туризму, велосипедному спорту среди любителей и зимнему плаванию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Чемпионат России по зимнему плаванию впервые будет проводиться не только в нашем регионе, но и в стране, поскольку только в прошлом году были утверждены правила этого вида спорта, зимнее плавание официально было включено во всероссийский реестр видов спорта».

Забег для детей «Марш малышей» станет сложнее в этом году. Дистанция трассы для 300 мальчиков и девочек увеличена в 3 раза – с 200 до 600 метров. На финише знаменитые спортсмены вручат ребятам памятные медали и подарки.

Традиционно в рамках Праздника Севера 29 и 30 марта состоится уже мурманский лыжный марафон в Долине Уюта. Ещё одна изюминка – фестиваль зимних дисциплин парусного спорта «Эривейв», который в четвёртый раз организуют в Териберке. Помимо традиционных выступлений и представлений в этом году будет заложена капсула времени для поколений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша Полярная Олимпиада привлекает тысячи участников и гостей. В 2023 году мы приняли 5700 спортсменов, в 2024-ом – 6 тысяч спортсменов, а в этом году ожидаем уже порядка 6,5 тысячи участников спортивных мероприятий».

Как прозвучало во время совещания, по итогам прошлого года 80% детей Заполярья после реабилитации возвращены в родные или замещающие семьи. Социальную реабилитацию получили 140 несовершеннолетних, социальные услуги в полустационарной форме 41 ребёнок-инвалид. Реабилитацию прошли 21 женщина и 9 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всего за пять лет в регионе в 1,5 раза снизили уровень бедности населения и в 4 раза сократили уровень безработицы, отремонтировали более 80% социальных учреждений и открыли семь уникальных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ». Особое внимание уделяется мерам поддержки семей с детьми. С этого года запущено два новых проекта: «Зарплата мамы 2.0» и «Родовая сумка». На них в бюджете запланировано более 740 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2021 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе уменьшилось на 13,8%, в кровные семьи вернулись 13% детей, в замещающие семьи – 26% детей от общего числа воспитанников. На данный момент более 93% детей-сирот воспитываются в семьях и менее 7% находятся в специализированных учреждениях. В прошлом году на нашем контроле находились 386 семей в социально опасном положении, в которых воспитывается 781 ребёнок. Это на 40 семей и 38 детей меньше, чем годом ранее, – динамика здесь положительная».

Во время совещания было отмечено, что с 1 марта проездные билеты для школьников и студентов станут электронными. Их основой станет Единая карта жителя Мурманской области. Такое решение принято, чтобы учащимся не приходилось тратить время на печати в документе. Подробности можно узнать на официальном сайте карта51.ру.