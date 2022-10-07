О репродуктивном здоровье и грудном вскармливании - врач-гинеколог Олеся Мовсесян и заведующая педиатрическим отделением Любовь Веселова

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы обсуждаем очень важную тему, так как она напрямую касается будущего поколения. Говорим о репродуктивном здоровье и грудном вскармливании.

Какие проблемы не позволяют северянкам становится мамами? Как с этим бороться? Почему малышу нужно грудное молоко? И чем его заменить с минимальным ущербом для младенца?

Обо всем этом и многом другом в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с врачом-гинекологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Олесей Мовсесян и заведующей 1 педиатрическим отделением Детской поликлиники №5 города Мурманска Любовью Веселовой.