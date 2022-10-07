День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.22 12:00
О репродуктивном здоровье и грудном вскармливании - врач-гинеколог Олеся Мовсесян и заведующая педиатрическим отделением Любовь Веселова
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы обсуждаем очень важную тему, так как она напрямую касается будущего поколения. Говорим о репродуктивном здоровье и грудном вскармливании.
Какие проблемы не позволяют северянкам становится мамами? Как с этим бороться? Почему малышу нужно грудное молоко? И чем его заменить с минимальным ущербом для младенца?
Обо всем этом и многом другом в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с врачом-гинекологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Олесей Мовсесян и заведующей 1 педиатрическим отделением Детской поликлиники №5 города Мурманска Любовью Веселовой.
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