О русском характере и экзоскелете для спасателей - Руслан Назаров в программе «Проще говоря»

Новым героем программы «Проще говоря» станет начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров. В беседе с Эллиной Ким он расскажет, о том, как управление готовится к профессиональному юбилею, о пожарных, которые в свободное от работы время снимают видеоролики, набирающие сотни тысяч просмотров и многом другом.

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Обо всём этом и многом другом пойдёт разговор в новом выпуске программы «Проще говоря» с начальником Главного управления МЧС России по Мурманской области Русланом Назаровым. Увидеть его можно сегодня, 28 марта, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф