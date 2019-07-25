О рыбной ярмарке, сломанном лифте, необычных именах - в новом выпуске «Вечёрки»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

27 июля в Мурманске в рамках проекта «Наша рыба» заработает первая рыбная ярмарка. «Вечерний Мурманск» рассказывает читателям о том, где будет открыта продажа и публикует расписание бесплатных автобусов, которые будут возить туда мурманчан.

Пожилые люди из девятиэтажного дома № 12 на улице Ломоносова больше месяца не могли выйти на улицу. В доме сломался лифт, за помощью жители обратились в газету «Вечерний Мурманск» к его главному редактору и депутату горсовета Виктору Хабарову. И уже через день жильцы вернулись к нормальной комфортной жизни. Подробности этой истории - в свежем номере «Вечёрки».

Есть ли в Мурманске какие-то запреты на имена? Можно ли будущему ребенку придумать необычное имя? Как провести торжественную церемонию серебряной свадьбы? На эти и другие вопросы на страницах «Вечернего Мурманска» ответила начальник отдела ЗАГС.

Как свое хобби превратить в профессию и начать на этом зарабатывать? Этим вопросом озадачены многие увлеченные люди. А вот у мурманского художника Марии Важинской это получилось без особого труда. О том, как мурманчанка украшает необычными рисунками подъезды и одежду - читайте в материале «Вечернего Мурманска ».

Также в свежей «Вечёрке»: как мурманская чемпионка тренирует хоккейную команду бабушек; почему пожарные дружины в Мурманске были созданы на деньги фотографа; когда мурманчане смогут сами выбрать «начинку» новых скверов.