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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.23 19:30

О самоуправлении и путях решения школьных конфликтов говорили в Гаджиево

Образовательное учреждение имени Лунина добродушно приняло спикеров и специалистов по урегулированию спорных ситуаций. Конференция прошла в рамках Молодёжной парламентской школы «Академия Севера».

Дни самоуправления – одна из работающих методик по профориентации школьников. Она даёт возможность детям проявить самостоятельность и лидерские навыки, а также неплохой способ показать ребёнку другую сторону жизни образовательного учреждения.

Например, десятиклассница Майя Барабанова уверена, что стала лучше понимать педагогов, в очередной раз готовясь к проведению урока.

Майя Барабанова, ученица школы №279, г. Гаджиево: «Это достаточно полезное мероприятие. Не думаю, что нам его навязывают, ведь многие сами хотят поучаствовать и относятся к мероприятию с особой ответственностью».

Елена Трапезникова, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Это не волонтёрский аспект, который тоже важен и является отдельным звеном. Это, скорее, диалог о том, что назревает в школе, какую проблему можно решить, предотвратить. Это диалог с администрацией школы».

В рамках дня самоуправления в 279-й гаджиевской школе спикеры-психологи провели серию лекций и мастер-классов.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, г. Гаджиево: «Самое главное, что они приезжают с лекциями и дисциплинами актуальными для молодёжи: психология, отношения между сверстниками. Главное, что запрос идёт от школьников и педагогов, а мы учитываем их мнение».

Город подводников, подчеркивают специалисты, уже не первая площадка, на которой аккумулируется этот опыт, например, по предотвращению конфликтов.

Валерия Ваганова, специалист по работе с молодёжью регионального Центра патриотического воспитания допризывной молодёжи, г. Мурманск: «Здесь, самое главное, как они выйдут из этого конфликта, используя стратегию сотрудничества, когда они пытаются услышать и понять оппонента, или они просто пытаются избежать этого конфликта и не реагировать».

Не будет работать и школьная служба примирения, уверен спикер из Ростова-на-Дону, пока одна сторона, так или иначе, лицо аффилированное. И, конечно, пока все участники травли или иного долгого неразрешимого столкновения не осознают, что никто не должен оставаться в стороне от вопроса.

Дмитрий Нестеренко, педагог-психолог, медиатор, г. Ростов-на-Дону: «Ребята должны воспитывать друг друга. Задача не в том, чтобы наказать агрессора и пожалеть того, кого травят, а показать тех, по чьему молчаливому согласию это происходит. В этом вы ответственны. И если вы осознаете ситуацию, то не должны проходить мимо».

Ряд встреч со школьными организациями, педагогами и учащимися будет проходить в течение года во всех муниципалитетах Мурманской области. Кураторы проекта обещают неизменно полезную и актуальную информацию и возможность работы с профессиональными спикерами сферы психологии, образования и молодёжной политики.

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