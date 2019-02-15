И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В воскресенье стартует новый сезон фестиваля дворового спорта «Родной двор - родной город». В этом полюбившемся мурманчанам конкурсе могут участвовать все – от детсадовцев до их бабушек и дедушек. И поэтому фестиваль «Родной двор - родной город» является одним из самых массовых в Мурманске. Газет «Вечерний Мурманск» рассказывает, что гости и участники фестиваля увидят 17 февраля в 12.00 на спортивной площадке у дома № 10 на улице Маклакова.

Жильцы дома на улице Гагарина, 49 с осени периодически живут без горячей воды. По словам мурманчан, обращения в управляющую компанию не помогают – заявки принимают, но ситуация не меняется. По одной из версий причиной коммунальной беды стал водонагреватель в одной из квартир. Так это или нет, выясняли журналисты «Вечёрки».

По традиции норвежский Киркенес в феврале становится центром современного искусства Баренц-региона. Этот год не стал исключением. Там снова открылся арт-фестиваль «Баренц спектакль». Киркинес на несколько дней превратился в самый северный в мире Чайнатаун. Все вывески в магазинах дублируются на китайском языке, гостей угощают китайской лапшой и миндальным печеньем. А еще там вспоминают про мурманский Шанхай. Все подробности ищите в «Вечернем Мурманске».

Военный 1942 год был самым тяжёлым для мурманчан. Начало года прошло под знаком продовольственного кризиса, а в марте начались массированные бомбардировки города. Мурманчане героически обороняли свой город. Но среди них были и те, кто решил нажиться на народной беде. О самых бессовестных воришках рассказывает «Вечерний Мурманск».