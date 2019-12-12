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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.19 19:30

О самых громких кражах в магазинах Мурманска рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

На этой неделе столицу Арктики буквально накрыло снегом! Во вторник 10 декабря всего за три часа вечерней метели выпало около 20 процентов месячной нормы осадков. Из Мурманска вывезли больше двух тысяч грузовиков снега. О том, как город справляется со стихией, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Перед магазинными ворами порой даже всевидящие камеры видеонаблюдения бессильны. Правда, любителям дармовщины удаётся вынести далеко не всё, что они умудряются спрятать в своих бездонных карманах и рюкзаках. Время от времени их всё-таки хватают за руки и передают полиции. О самых громких кражах в магазинах Мурманска читайте в свежем номере «Вечёрки».

Свежая краска на стенах, современные пластиковые окна, новенькие почтовые ящики и дополнительное освещение в районе мусоропровода на каждом этаже – так сейчас выглядит третий подъезд дома № 11 на улице Морской. Однако некоторое время назад там все было иначе – обшарпанные стены с надписями, старые почтовые ящики. Рассказ о том, как жильцы дома вместе с муниципалитетом заставили «управляйку» сделать ремонт, ищите в «Вечернем Мурманске».

Более сотни обращений ежемесячно поступает в приёмную Мурманской региональной общественной организации защиты прав потребителей «Резонанс». Ежедневно ее специалисты помогают северянам решать спорные ситуации с продавцами магазинов и поставщиками услуг. Как общественники защищают мурманчан от жуликов из Интернет-магазинов, узнали журналисты «Вечёрки».

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