И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Задать в любой момент вопрос главе города или предложить, как сделать работу власти более эффективной, а жизнь в Мурманске более комфортной. Такая возможность сегодня есть у всех жителей областного центра. Для того чтобы напрямую связаться с первыми лицами города, достаточно просто зайти в интернет. О новых средствах прямой связи между руководителями города и его жителями рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Многие спокойно живут, накопив долги в десятки и даже сотни тысяч рублей. Сами они не торопятся вернуть то, что задолжали. Поэтому судебные приставы находят всё новые рычаги воздействия на нерадивых должников. Недавно у заполярных приставов появилась и новая техника. Как она помогает, образно говоря, убить сразу двух зайцев, можно прочитать в свежем выпуске «Вечёрки».

Никуда не ходите, больничный привезут домой. Такой совет даёт мурманский Роспотребнадзор северянам, которые вернулись из поездки в страны, неблагополучные с точки зрения распространения коронавируса. Как позвонить на «горячую линию» регионального Минздрава? Что такое режим самоизоляции? Кто будет оплачивать больничный лист? Ответы на эти актуальные вопросы – в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Переждать холодную мурманскую весну на юге, да ещё и заработать от трёхсот до шестисот тысяч рублей. Такую возможность предлагает одно из российских бюро переводов. А тому, кто готов подготовить серию видеоотчётов о посещении популярных туристических мест, обещают больше двух тысяч долларов на руки каждые две недели. О самых интересных и денежных вакансиях для мурманчан узнали журналисты «Вечёрки».