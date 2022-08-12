О секретах монтажа и операторских приёмах можно узнать на трёхдневном интенсиве от АНО «Северный характер»

«Кировка» далеко не в первый раз становится площадкой для творческих инициатив. Для любителей смотреть на мир через объектив камеры в стенах учреждения стартовал операторский интенсив.

«Кировка» далеко не в первый раз становится площадкой для творческих инициатив. Для любителей смотреть на мир через объектив камеры в стенах учреждения стартовал операторский интенсив.

Роман Сорвин, участник операторского пленэра: «Съёмками я стал заниматься совершенно случайно. Сначала закончил художку - в детстве, потом не пошло, хотел поступить в институт имени Рериха, чтобы стать художником, после начал фотографировать потихонечку. Сегодня я световик, но вот решил освоить ещё и операторку».

Роман Сорвин занимается кинопроизводством три года и уже поучаствовал в съёмках короткометражек «Кот пойдёт со мной», «Капсула времени», «Ошибки молодости». На этом он останавливаться не планирует. В дальнейшем развитии ему поможет известный гость из столицы.

Михаил Овчинников, кинооператор: «Я преподаю для новичков в Москве. Разъясняю им, как с нуля довести человека до такого рабочего состояния, чтобы он мог выполнять какие-то самые простые функции операторские».

Более 15 лет Михаил Овчинников снимает художественные и документальные фильмы для ведущих телеканалов. Сегодня ему предстояло объяснить участникам курса, как стать специалистом в этой области.

Светлана Осминина, специалист продюсерского центра «Северный характер»: «Наша задача - повысить профессиональный уровень операторов, потому что мы работаем с кино. Нам очень важно, чтобы в регионе был второй состав операторский».

Проект «Кино на высокой широте» нацелен на то, чтобы дать возможность молодым кинематографистам работать в связке с операторами высокого уровня. Курс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продюсерским центром «Северный характер». Три дня северяне из Мурманска, Кировска, Апатитов и Кандалакши будут погружаться в профессию.