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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.06.24 19:30

О «Сердце Севера» хочет рассказать всем Евгения Вселенная

Команда известного музыкального телеканала приехала в Мурманскую область не для того, чтобы рассказать о музыкальных новинках, а показать регион на краю света во всей красе.

Ведущие и шоумены известного музыкального телеканала приехали в Мурманскую область, чтобы узнать об особенностях региона. О «Сердце Севера», так называется программа, ведущая которой девушка с говорящей фамилией - Вселенная.

Евгения Вселенная, телеведущая шоу «Сердце Севера»: «Это уникальное место и очень хочется рассказать всей стране, всему миру об этом прекрасном, мощном, сильном городе. О его традициях, о его культуре, о его кухне, каких-то местах, потому что это на сегодняшний день как-то закрыто. А это же такой духовный, сильный, мощный город. Поэтому есть огромное желание показать, рассказать всю эту феерию».

Мурманск, в представлении гостей, начинается с кухни. Несмотря на то, что арктические блюда готовят и в столице, здесь, отмечают шоумены, они намного вкуснее.

Евгения Вселенная, телеведущая шоу «Сердце Севера»: «Давайте возьмём оленину, морошку. Сейчас же у морошки, насколько я знаю, период цветения, а в июле её будут собирать. Это будет новый прекрасный урожай».

В Мурманске больше всего людей привлекает первый атомный ледокол «Ленин», который сохранили в аутентичном состоянии. Здесь съёмочная группа тревел-шоу хотела запечатлеть всю мощь мирного атома.

Роман Миров, генеральный продюсер «Music box Russia»: «Мы на протяжении десяти дней будем не покладая рук показывать, передавать всю красоту Мурманска, всего того, что здесь есть. Это и кухня, это и объекты культуры, исторические места. На самом деле это место-то легендарное. Это порт Мурманска. Его бомбили во Вторую мировую войну, 1850 бомб ежедневно сюда падало, но тем не менее ни на один день работа порта не была приостановлена».

За время путешествий команда сделала множество открытий и для себя, и для туристов, которые едут на край света за новыми эмоциями. Многих путешественников удивляет, что летом световой день здесь длится круглые сутки, а зимой не заканчивается ночь.

Роман Миров, генеральный продюсер «Music box Russia»: «Вы знаете, я сегодня спал и думал, что я сошел с ума: я открываю глаза, три часа ночи, а на улице светло. Я думаю, что такое, всё ли в порядке? Это уникальный полярный день, ночь, я не знаю, как правильно это называется, но это такое восхитительное зрелище, которое просто должен увидеть каждый в нашей стране».

Однако, Мурманская область привлекает туристов не только этими природными явлениями, но и красивыми местами за пределами столицы Заполярья, до которых, порой, очень сложно добраться.

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