О серьёзных намерениях развивать туризм в нашем регионе говорит соглашение, которое подписали губернатор области и глава Ростуризма

Документ Андрей Чибис и Зарина Догузова подписали на побережье Баренцева моря. До этого для главы Ростуризма была организована поездка по нашему региону. Догузова побывала в Печенгском районе, оценила перспективы развития порта Лиинахамари и полюбовалась пейзажами Териберки.

Судя по инстаграм-аккаунту, руководителю федерального ведомства Заполярье пришло по душе.