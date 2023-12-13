«О Севере - знать!»: четыре месяца музей Полярного «открывал» Север для жителей Мурманской области

Завершился проект, финальной точкой которого стала встреча всех музеев - участников в городе воинской славы.

Необычная конструкция для этих мест: у музея Полярного на один только день развернули куваксу. К слову, сегодня немногочисленные представители коренного народа саамы используют переносное жильё во время кочёвок. Однако эта, сшитая ловозерскими мастерами, уникальна – она сделана по аутентичным технологиям.

Василий Рябев, заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея: «Все современные куваксы, которые мы видим на исторических фотографиях, даже XIX-XX веков, покрыты брезентом. Это материал, который появился у саамов в поздний период, раньше использовались шкуры оленя, которые сшивались».

Кувакса, следуя традициям, уже побывала в разных частях Мурманской области, правда, преимущественно в рамках выставок. В этот раз она также стала частью экспозиции финального мероприятия Городского историко-краеведческого музея Полярного в рамках проекта «О Севере – знать!».

С сентября с интерактивными программами сотрудники музея выезжали к коллегам в Кандалакшский, Печенгский, Кольский и Ловозерский районы, а итогом проекта стала большая площадка в городе воинской славы, где ответными выставками, мастер-классами и коллекциями из фондов поделились 9 учреждений региона.

Юным александровцам рассказали историю поморского быта: просто, интересно, прямиком с берегов Белого моря.

Ирина Фёдорова, сотрудник музея истории города Кандалакши: «У нас две зоны: мужская, которая символизирует промыслы, и женская – это куклы-крутки. Очень яркая, интересная, на все вкусы – и для мальчиков, и для девочек».

Активно ребята включились и в поиски петроглифов. Удивительно, но на Кольской земле рисунки первобытных людей были открыты всего четверть века назад, а сегодня их насчитывается более 1400.

Достоверной расшифровки изображения кругов, ящеров и других животных нет до сих пор, специалисты могут догадываться о значении и назначении петроглифов: это особый язык, либо изображения для обрядов, возможно, своеобразная библиотека.

Александр Сверчков, директор музея-заповедника «Петроглифы Канозера»: «Петроглифы сделаны древними людьми, оценка возраста две-четыре тысячи лет до н.э. Это был каменный век и люди выбивали камнем на камне, письменности не было».

Ещё одно таинственное место Мурманской области, притягивающее мистиков со всей страны, это Кольская сверхглубокая скважина. Правда, сотрудники музея Никеля не считают это место опасным или мистическим. Зато собранная коллекция образцов породы на текущий момент входит в фонд Российской Федерации и является достоянием России.

Елена Попова, сотрудник историко-краеведческого музея Печенгского округа, п.г.т. Никель: «Изюминкой, нашим богатством является уникальная коллекция кернов - образцов, добытых с разных глубин – от 27 метров до 12 тысяч метров».

Во время бурения, уверяли специалисты, были слышны звуки, отличающиеся странными колебаниями и шумами. Музейщики смело мифы опровергают: это всего лишь шутка, запущенная буровиками, но подхваченная журналистами.

Елена Попова, сотрудник историко-краеведческого музея Печенгского округа, п.г.т. Никель: «Никакого ада там, на глубине, нет».

Кроме того, гости музея получили возможность посмотреть на полезные ископаемые, которые добывают в Мурманской области, смогли совершить виртуальное путешествие на промышленную площадку комбината «Североникель» и создать собственноручно уникальные открытки из каменной крошки.

Проект «О Севере – знать!» реализован АНО «Культура в действии» при поддержке Министерства культуры Мурманской области.