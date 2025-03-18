О «северном» стаже и «северной» пенсии

Отделение Социального фонда по Мурманской области устанавливает гражданам повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за фактическое проживание в районах Крайнего Севера и за выработанный необходимый страховой и «северный» стажи.

Елена Деркачева, начальник управления установления пенсий Отделения СФР по Мурманской области: «Гражданам, выработавшим не менее 15 лет стажа работы в районах Крайнего Севера и имеющих не менее 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет для мужчин, устанавливают 50-процентрное повышение фиксированной выплаты к пенсии от установленной фиксированной выплаты. В таком случае при переезде в другие регионы размер пенсии не изменится».

А вот если такого стажа нет, то при переезде в другой тёплый регион фиксированная выплата к страховой пенсии будет начисляться на общих условиях, без районного коэффициента. В случае переезда на новое место жительства на Крайнем Севере, где более высокий районный коэффициент, перерасчёт производится на основании соответствующего заявления.