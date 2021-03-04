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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.21 19:30

О сильной профессии слабого пола, или Подобрать ключик к каждому подопечному

О том, как социальная работа помогает не только самим получателям услуг, но и работникам этой сферы жить и любить.

В дамской сумочке несколько списков с продуктами первой необходимости, иногда – с лекарствами. От магазина до нужного адреса, где её очень ждут, пролегает ежедневный маршрут социального работника из Снежногорска Ксении Прошутинской. В эту сферу её толкала неведомая сила с самого детства, признаётся девушка.

Ксения Прошутинская, социальный работник отделения надомного обслуживания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»: «У меня обострённое чувство справедливости с детства: тянуло обездоленных защищать, обиженных, незащищённый слой общества. И как-то оно само собой пришло».

Любови Мартынкевич 65 лет. Для её категории граждан наконец-то закончилась обязательная самоизоляция. Вот только радости этот факт не приносит – уже долгие годы женщина почти не покидает пределы квартиры, а единственная гостья, помимо родственников - Ксения. За три года занятий и опеки женщины добились невероятного прогресса – Любовь Степановна из-за болезни не то что обслужить себя не могла, рука и ноги попросту не шевелились.

Любовь Мартынкевич, получательница социальных услуг, г. Снежногорск: «Я стала на ходунки, немного, правда. Могу с тросточкой ходить: от дивана до кресла. Потому что страшно, если упаду, сама встать не могу. Вот чего мы добились».

Теперь же Любовь Степановна осваивает физические упражнения разной нагрузки и развивает мелкую моторику рук при помощи творческой составляющей. Картины по номерам и алмазная вышивка – это тоже одна из идей Ксении.

Любовь Мартынкевич, получательница социальных услуг, г. Снежногорск: «Я очень счастлива, что такой друг у меня появился. Потому что нельзя человеку без друзей. Всегда её очень жду, всегда».

Таких подопечных у Прошутинской 10 человек. Среди них и дети-инвалиды, и взрослые мужчины. В среднем 5-6 квартир ежедневно работник приводит в порядок, а их владельцам помогает в приготовлении пищи, самообслуживании, гигиене и прочих необходимых составляющих повседневной жизни.

Ксения Прошутинская, социальный работник отделения надомного обслуживания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»: «Каждый из получателей услуг нуждается в индивидуальном подходе, так как разный возраст, состояние здоровья разное, а я стараюсь изучить их потребности, интересы, запросы, найти к ним какой-то ключик».

Азы социальной работы, сами того не ожидая, приобрели и домочадцы Ксении - муж помогает по хозяйству получателям услуг, а сын готовит подарки к праздникам и лично поздравляет своих необычных друзей. Это, признаётся соцработник, отдельная и любимая часть работы.

Ксения Прошутинская, социальный работник отделения надомного обслуживания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»: «Есть такая программа у нас в отделении «Волонтёры». В рамках волонтёрства много чего делаем для своих подопечных».

Таких проектов и программ много, рассказала девушка. Вместе с получателями социальных услуг они активно участвуют в конкурсах и творческих состязаниях. А 16 марта социальные работники отметят профессиональный праздник. Ксения и её коллеги отметят это событие традиционно – со своими подопечными, помогая им в ежедневных заботах.

 

Комментарии

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