«Рельеф – 2024» - учение прошло успешноВ честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье в Мурманской области учреждена памятная медаль
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.24 19:30

О системе образования Мурманской области, готовности общественного транспорта к осенне-зимнему периоду и 108-летии Мурманска –темы оперативного совещания правительства региона

Памятной медалью в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье наградят ветеранов Великой Отечественной войны, которые принимали участие в боевых действиях на территории региона, а также детей войны, почётных граждан Мурманской области, внёсших вклад в патриотическое воспитание населения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приняли решение в честь юбилейной даты в десять раз увеличить размер единовременной денежной выплаты жителям региона, которые принимали участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны. С 1919 года размер этой выплаты стал 5 тысяч рублей, в этом году мы будем выплачивать по 50 тысяч рублей. Если эта выплата уже была произведена нашими службами, то эта выплата будет увеличена до того размера, который я сейчас сказал».

На оперативном совещании обсудили меры поддержки педагогов и преподавателей. Эффект от них уже ощущается. За последние 2 года в регионе устроились работать около 1,5 тысячи учителей.

Диана Кузнецова, и.о. министра образования Мурманской области: «В первую очередь, это обеспечение жильём. С 2023 года педагогам предоставляется компенсация аренды жилья до 25 тысяч рублей. Отмечу, что этим правом воспользовались 77 педагогов. 92 педагогам, которые прибыли в регион, было предоставлено муниципальное жильё, 26 педагогов получили сертификат в 1,5 миллиона рублей на приобретение и строительство жилого дома по программе «Свой дом в Арктике».

К учебным заведениям и досуговым центрам нужно ещё добраться, а поэтому важно своевременно обновлять общественный транспорт и дорожное покрытие. На оперативном совещании сообщили о том, что автобусы и троллейбусы готовы на 100% к осенне-зимнему периоду.

Юлия Полиэктова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства по Мурманской области: «На сегодняшний день Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заключены и находятся на исполнении 99 государственных контрактов на выполнение регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. Срок исполнения этих контрактов до конца ноября 2025 года. Таким образом, в Мурманской области по этим контрактам организовано 125 регулярных маршрутов по регулируемым тарифам. Кроме этого, на территории Мурманской области организованы 56 регулярных маршрутов по нерегулируемым тарифам. Ежедневно на линию выходит более 700 транспортных средств».

Ещё одной темой совещания стали спортивные события, которыми будут насыщены 2024-й и 2025 годы. Например, в октябре северян ждёт Всероссийский день ходьбы и начало хоккейного сезона и Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов.

Светлана Наумова, и.о. министра спорта Мурманской области: «Октябрь откроет презентация нового сезона 2024/2025 хоккейной команды Арктики в первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги. Презентация пройдёт второго октября в Центре управления регионом. Президент региональной федерации совместно с руководящим и тренерским составом команды расскажут об изменениях в составе клуба, а также о планах на предстоящий сезон».

Октябрь насыщен не только спортивными мероприятиями, но и празднованием 108-летия города-героя Мурманска. Праздничная программа начнётся 5 октября на главной площади столицы Заполярья. На сцене выступят местные творческие коллективы, развернут мастер-классы, развлекательные площадки, выставки и спортивные активности.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Улица Ленинградская традиционно в день праздника станет пешеходной, мы сделаем своеобразный мурманский Арбат. Здесь будут представлены различные творческие активности. Молодёжные площадки, научное шоу, интерактив с мыльными пузырями, шатер-караоке и выставка автомобилей от партнёров праздника. Кроме того, пройдут танцевальные мастер-классы».

В сквере на улице Ленинградской будет находиться танцевальная площадка под открытым небом. С 4 по 6 октября на улице Воровского будет работать традиционная ярмарка «На Севере вкусно», а вечером 5 октября для северян и гостей Заполярья выступит группа «Dabro».

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