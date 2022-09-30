О соцподдержке и трудовых правах призванных в рамках частичной мобилизации граждан расскажут в прямом эфире

Какие выплаты, льготы и трудовые гарантии предусмотрены мобилизованным и их семьям? Могут ли уволить работника в случае его мобилизации? Войдёт ли в трудовой стаж время, проведенное на службе?

На эти и другие вопросы ответят министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Трансляция стартует 1 октября в 12.00 на официальной странице правительства Мурманской области «ВКонтакте».

Задать свой вопрос можно уже сейчас в комментариях под ней.