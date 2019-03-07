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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.19 19:30

О таких людях, как Свен Локко, нужно рассказывать молодёжи

Мурманские ценители искусства собрались на вечер памяти, посвящённый  95-летию со дня рождения писателя, публициста и художника Свена Петровича Локко.

Свен Петрович Локко родился на Кольском полуострове в 1924 году.  Его родители незадолго до этого мигрировали в Россию из Финляндии. Свен Локко не был профессиональным художником. В начале шестидесятых годов прошлого века он окончил четырехгодичные заочные курсы рисунка и живописи в Московском художественном институте имени Надежды Крупской, но всерьёз занялся живописью только тогда, когда вышел на пенсию.

«О таких людях, как Свен Локко, нужно рассказывать молодёжи. Вы знаете, это же действительно были уникальные люди, которые могли всё: научить как выжить в тундре, как построить лодку, как построить дом. И они учили действительно каким-то нравственным, духовным ценностям и передавали это нашей молодёжи», - рассказывает Анна Ромашова, заведующая отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно выставочный центр Русского музея».

О Свене Локко до сих пор вспоминают в посёлке Верхнетуломском, где художник с семьёй прожил всю свою жизнь. Местные с забвением рассказывают о его работах, для них они имеют особую историческую и культурную ценность. Ведь художник писал то, что его окружало - родной край.

На вечер памяти Свена Локко пришли не только работники музея и многочисленные начинающие художники, но его дочь - Галина. Женщина признаётся, что тоже увлекается живописью, любовь к  этому ремеслу  передалась ей, очевидно, от отца. «Для написания картин моему отцу, прежде всего, нужно было вдохновение, ему надо было что-то увидеть интересное, чтобы запомнить и воспроизвести потом красками на полотне», - рассказывает Галина Кудрявцева, дочь Свена Локко.

Галина Свенавна с удовольствие приняла участие во встрече, которую организовал художественный музей. Она рассказала ребятам из художественных школ и другим зрителям о своём отце, каким он был человеком, как относился к жизни и, главное, что для него было в жизни искусство.

 

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