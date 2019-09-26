О тайском боксе, поисковом отряде и школе благородных девиц - расскажет «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Мурманчанин Илья Баланов победил на чемпионате мира по тайскому боксу. Турнир проходил в Таиланде. Как молодой человек шел к этой победе, и почему его называют «Восьмирукий чемпион»?

В Мурманской области редкая неделя проходит без поиска пропавших людей. Волонтеры поисковый отряд «МурманСпас» за пять лет помогли отыскать сотни людей. О непростой, но очень важной работе отряда рассказывает «Вечерка».

В Мурманске открылась школа благородных девиц. Там обучают современных девочек правилам светских приличий и изящных манер 18-19 веков. Как работает эта школа и почему воспитанниц называют «парфетками», и «мовешками»?