О театральном бульваре, граффити и зарплате моряков - расскажет «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Дама с собачкой и скамейки с подогревом. А еще - театральная тумба, необычные часы и сразу 74 новых фонарных столба. Что поможет старому Театральному бульвару превратиться в современную зону отдыха?

В Первомайском округе областного центра появился новый арт-объект. В арке между двумя домами на Кольском проспекте нарисовали граффити с посланием к мурманчанам. В чем заключается его секрет, узнали журналисты «Вечерки».

Работникам Мурманского морского пароходства наконец начали выплачивать зарплату. Куда уходили деньги моряков и кто за это должен ответить?

Последние дни сентября, как обещали синоптики, должны были порадовать северян теплом. Насколько точным оказался этот прогноз, и каких погодных сюрпризов нам ждать от октября?