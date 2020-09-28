О «Точках роста» - Елена Дягилева, вице-губернатор

В сентябре по всей России открыли почти три тысячи центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 29 из них – в Мурманской области.

Проект охватил 14 муниципальных образований Заполярья. «Точки роста» уже работают, но 29 сентября станет официальным днём для старта проекта.

На прямой связи со студией «Арктик-ТВ» Елена Дягилева, вице-губернатор, которая курирует данное направление в Мурманской области.