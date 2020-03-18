О том, как «Голубую бухту», где на карантине находятся французские шахматисты, посетила миграционная служба. И другие коронавирусные истории

Приключения французских шахматистов, которых карантин застал на базе отдыха «Голубая бухта» в 35-ти километрах от Мурманска, продолжаются. Дело в том, что визы, выданные иностранцам на определённый период, закончился. И в гости к ним пришли сотрудники миграционной службы.

Инспекторы УФМС никаких нарушений не выявили, ведь французы в Мурманске остались вынуждено. Стоит отметить, что с участниками турнира специалисты не общались, а вопросы задавали исключительно их представителям.

Ранее руководитель делегации сообщал, что детей организаторы шахматного турнира обеспечили всем необходимым, привезли даже лыжи. Еду им готовит повар, а живут гости из Франции в комфортных номерах.

Напомним, после турнира они должны были улететь домой, но из-за возможного контакта с игроком из Ирландии, у которого предварительно диагностировали коронавирус, группу оставили на карантин.

Ирландцу, из-за которого поднялась шумиха, повезло меньше. Молодого человека забрали на картин в обсервацию областной больницы. Никак личных вещей, даже предметов личной гигиены, у гостя не было.

Чтобы решить деликатный вопрос, ему пришлось обратиться к организатором турнира, которые так же обеспечили парня всем необходимым.

Напомним, что молодого человека из Ирландии задержали в аэропорту Мурманска, когда он собирался вернуться домой. У него предварительно диагностировали коронавирус, анализы отправили в Новосибирскую лабораторию, специалисты которой могут точно определить болезнь. Результаты проб пока не получены.

Наши коллеги, которые работали на турнире и могли контактировать с участниками, так же находятся на карантине в инфекционном отделении. Они поделились снимками палаты и рационом питания.

Пациентов содержат в нормальных условиях, персонал ведёт себя вежливо. Что же касается больничных блюд, то это типичное диетическое питание – каши, супы и паровые котлеты с пюре.

Со дня на день станут известны результаты анализов, после которых будет принято решение о дальнейшем режиме карантина.

На обсервации находился и глава администрации города Мурманска Евгений Никора. Результаты его проб оказались отрицательными, поэтому врачи приняли решение отпустить Евгения Викторовича домой.

«Друзья, добрый день! Вчера много мурманчан в комментариях и личных сообщениях поддержали меня и пожелали здоровья! Поэтому сегодня я рад поделиться с вами отличной новостью: экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат! Тем не менее, продолжаю придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора – работаю в режиме самоизоляции и соблюдаю все связанные с ним необходимые меры безопасности», - прокомментировал ситуацию глава администрации на своей странице в социальной сети.