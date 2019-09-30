О том, как народные избранники обеспечивали комфорт и безопасность мамам с ребятишками - в свежей «Веч`рке»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Репортаж о том, как народные избранники обеспечивали комфорт и безопасность мамам с ребятишками, читайте в свежей «Вечерке».

Мурманчанка, победительница конкурса «Краса Заполярья - 2018» Екатерина Агапова признана одной из лучших красавиц планеты. Она вошла в топ-10 финалисток Международного конкурса красоты в Эквадоре. Об этом читайте в свежем выпуске «Вечерки».

Тренер одного из мурманских фитнес-центров Леон Мирошник стал дважды сильнейшим на Кубке России по силовому экстриму. Сколько рекордов сумел установить мурманчанин, и что помогло ему добиться таких спортивных высот?

Громкий судебный процесс начался в Мурманске. На скамье подсудимых – мать-убийца, которая утопила новорожденную дочь, а потом выкинула ее тело. Что толкнуло мурманчанку, маму двоих детей, на этот шаг? И какое наказание ее ждет?

В Мурманской области вынуждены работать 77 тысяч пенсионеров. Удивительно, но продолжают трудиться и 180 жителей нашего региона, которым больше 80 лет. А сколько лет самой старшей жительнице Мурманской области?