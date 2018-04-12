О том, как великого спортсмена обменяли на 200 пар лыж, знают журналисты «Вечернего Мурманска»

Скоро наступит лето, в Мурманске традиционно начнут отключать горячую воду, чтобы провести ремонт водопроводных сетей. О том, когда и на каких котельных в этом году будут проводить гидравлические испытания, опрессовки и ремонтные работы, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Люди старшего поколения хорошо помнят имя советского лыжника Ивана Гаранина. Он блистал в 70-х годах прошлого века, был призёром зимней Олимпиады в Инсбруке в 1976 году и неоднократным призёром чемпионатов мира. Гаранин стал первым победителем мурманского лыжного марафона. Но после 1978 года его имя вдруг исчезло со страниц газет. О том, как великого спортсмена обменяли на 200 пар лыж, читайте в завтрашнем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Одни девушки ждут принца на белом коне, а другие ищут самого коня. «Хочу лошадь!», - такой была детская мечте мурманчанки Ксении Середовой. О том, как девушка эту мечту реализовала, и при чём тут конные прогулки для новобрачных, можно узнать из свежей «Вечерки».