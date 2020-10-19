О тонкостях ведения бизнеса молодые предприниматели узнали в автобусе

На минувших выходных молодые предприниматели смогли поучаствовать в уникальном бизнес-квесте. Форум в формате экскурсии по городу провели в автобусе.

Форум «Я в деле» прошёл в необычном формате автобусной экскурсии. Обучающее мероприятие – одна из мер поддержки бизнеса в регионе. Участие в нём приняли и студенты, и начинающие предприниматели. Одна из встреч со спикерами состоялась в кафе-лавке «Морошка».

Иван Сорокопудов, участник бизнес–квеста «Я в деле»: «Сход предпринимателей - это полезный опыт. Сейчас я занимаюсь таргетированной рекламой в соцсетях «ВК», «Инстаграм» и «Фейсбуке», поэтому это мероприятие для меня, как начинающего специалиста, очень важно».

Алексей Алексеев, участник бизнес–квеста «Я в деле»: «Меня СММ и реклама интересуют, потому что реклама - двигатель торговли, а правильная реклама может вывести любой продукт».

Одни взяли на заметку нюансы таргетированной рекламы. Другие слушали и вдохновлялись чужим опытом, в котором есть и ошибки, и успехи.

Раиса Каплун, участница бизнес–квеста «Я в деле»: «Меня вдохновила хозяйка кафе, которая не побоялась и купила кафе за неделю до карантина. Для меня это приятный вдохновитель».

Мила Чуприкова, участница бизнес–квеста «Я в деле»: «Впереди ещё есть что послушать и посмотреть. И посмотреть «Морошку» и поговорить с людьми, экспортирующими на заграницу, которые развиваются здесь, узнать нюансы, которые нам ещё не доступны. Это очень важно».

Во время пути автобуса в качестве гида бизнес-квеста выступила Валерия Васенева. На её фуд-блог в «Инстаграмм» подписаны более миллиона фоловеров.

Валерия Васенева, Блогер: «Если есть тема и вас от неё прёт - не думайте, что она менее интересна или прибыльна. Наберитесь терпения, потому что это процесс небыстрый, и не будет такого, что вы завтра проснетесь звездой. Третье, попробуйте найти дополнительный источник дохода, хотя бы на первое время, чтобы вкладывать в рекламу, чтобы он мог функционировать».

Теперь советами фуд-блогера, которая уже набрала более миллиона подписчиков и успешно зарабатывает в «Иинстаграмм», могут воспользоваться и предприниматели из Мурманской области. Как и другими знаниями, полученными во время бизнес-квеста.