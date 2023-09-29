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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.23 19:30

О тренере, о наставнике, об отце – в Снежногорске окрыли мемориальную доску Александру Кузину, спортсмену, который ввёл в моду занятия пауэрлифтинга

Тёплые слова приехала сказать дочь основателя спортивного клуба.

Почти 20 лет назад в городе судоремонтников открыли первый тренажёрный зал для спортсменов-тяжелоатлетов. Идейным вдохновителем проекта стал тренер спортивной школы Снежногорска Александр Кузин. Он заложил не просто площадку для занятий спортом, он сделал «Самсон» смыслом своей жизни.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Сам дух никуда не делся. Как с самого начала был заложен клуб тяжёлой атлетики, так он и есть сегодня, как задумывался».

Установка доски тренеру – это не только дань памяти, это общее желание всех жителей города, так или иначе знавших Александра Сергеевича или работавшего с ним, зафиксировать вклад Кузина в спортивное развитие нескольких поколений Снежногорцев. Это повод каждый день вспоминать достижения и заслуги тренера, который, к слову, стал и организатором, и главным судьей многочисленных соревнований по тяжёлой атлетике среди молодых спортсменов Мурманской области.

- Я помню, как он бежал в «Самсон», летел каждый день. И он своим примером научил меня заниматься любимым делом.

Многие тренажёры в клубе изготовлены по чертежам тренера. За годы своей работы Александр Сергеевич выпустил более 400 школьников, многие из них продолжают заниматься спортом, благодарны своему наставнику.

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