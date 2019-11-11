О «третьей ноге» в энергетике Мурманской области говорили во время конференции «СевТЭК-2019»

В столице Заполярья открылась специализированная выставка-конференция Северного топливно-энергетического комплекса. Главными темами выставки «СевТЭК-2019» стали возобновляемые источники энергии, развитие энергетики в Арктике и реализация проекта «Умный город» в регионе.

Выставка-конференция «СевТЭК» состоялась в столице Заполярья уже в 14-й раз. Ежегодно на одной площадке собираются ресурсоснабжающие организации региона, поставщики технологического оборудования и энергосервисные компании, что дает возможность продемонстрировать новейшие технологии, обменяться передовым опытом, на месте обсудить проблемы и найти решения. Так, например, компания «Мурманэнергосбыт» сегодня рассказывает о модернизации котельных. В планах не только обновление старых, но и строительство новых.

«На сегодня у нас есть проект, который находится в Госэкспертизе. Мы переходим от флотского мазута на уголь в Североморске, - рассказывает Алексей Степанов, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт». - Есть ещё у нас проект по Заозерску. Но он будет реализовываться после модернизации котельной, которую мы переведём на сотый мазут».

О модернизации системы говорят и у стенда «ТГК-1». Сейчас компания реализует большой инвестиционный проект по обновлению Верхнетуломской ГЭС. В планах руководства предприятия заменить 4 гидроагрегата. Это позволить увеличить объем производимой энергии до 300 МВт.

«СевТЭК» - не только выставка инновационных решений. В течение двух дней участники будут обсуждать проблемы за круглым столом, искать решения, планировать работу и подписывать соглашения. Одна из самых острых тем - мазутозависимость региона.

«Мы сейчас очень серьёзно занялись энергосбережением в жилом секторе, в жилых домах, - говорит Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Мы одни из лидеров в энергоэффективности, начиная с энергосервисных мероприятий в наших учреждениях, в наших городах в Арктической зоне РФ. Нам необходимо заниматься жилыми домами, поэтому в этот раз на форуме мы очень много будем говорить про снижение мазутозависимости».

В сентябре этого года в регионе стартовало строительство нового и уникального для области проекта - ветропарка. Соглашение о строительстве, кстати, было подписано на прошлой конференции. Кольскую ветряную электростанцию создаёт компания «Энел Россия» - подразделение итальянской группы «Enel», отвечающее за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Возводят ветропарк, состоящий из 57 турбин, в районе развилки Териберка-Туманный.

«Безусловно, это для области новая технология, это средство выработки энергии и, в частности, это укрепление лидирующей позиции Мурманской области, которая и так уже является демикронизированной областью, если суммировать атомные мощности и гидромощности, - говорит Стефан Звегинцов, председатель совета директоров ПАО «Энел Россия». - Это, по сути, как бы «третья нога» в достаточно уникальной энергоструктуре на уровне области».

По словам руководства компании, строительство идёт по плану. Современный ветропарк мощностью 200 МВт будет запущен уже в конце 2021 года.

А вот современную технологию «Умный дом» внедряют и используют уже сейчас. Побывать в квартире «нового поколения» с умными сетями смог каждый участник выставки с помощью очков виртуальной реальности.

Организатор «СевТЭК» – конгрессно-выставочная компания «МурманЭКСПОцентр» при поддержке правительства Мурманской области.