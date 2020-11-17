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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.20 19:30

О вкусах не спорят, но «Печень трески по-мурмански» - это уже бренд России

19 ноября стартует голосование за участников проекта «Вкусы России». Представлена на конкурсе и Мурманская область.

Голосование открытое, помочь победить заполярным компаниям может любой желающий. 

Организован проект Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. На конкурс поступили более пятисот заявок из 79 регионов страны. От Мурманской области на голосование представлены «Кольский соус из морошки», «Печень трески по-мурмански», Ловозерские сосиски» и «Кольский квас». Региональные бренды будут оценивать в трёх номинациях: «Попробуй, полюбишь», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом».

Жители региона смогут поддержать местных товаропроизводителей на официальном сайте конкурса  с 19 ноября по 2 декабря. Главная цель проекта  «Вкусы России» – познакомить потребителей с гастрономическим  разнообразием страны и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

 

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Андрей
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