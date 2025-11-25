Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск
О возможностях крупнейшего вуза Заполярья будущим студентам и их родителям рассказали на Дне открытых дверей

Главной темой Дня открытых дверей в Мурманском арктическом университете стали перспективы поступления в учебное заведение. Опорный вуз предлагает абитуриентам свыше 1000 бюджетных мест только на программы высшего образования.

Самыми востребованными традиционно являются педагогические и морские специальности, IT, энергетика и строительство. Всего в университете и его филиалах можно выбрать направление своей учёбы из более чем 250 образовательных программ.

Светлана Баранова, мама абитуриента: «Мы рассматриваем профессии инженера-технолога. Сын в 19-й школе учится по направлению физика-математика».

Особый акцент в вузе сделан на подготовке кадров для развития Арктики. Университет готовит инженеров для работы на шельфе, судоводителей, специалистов в области робототехники и микробиотехнологий, объединяя традиционные профессии с цифровым будущим.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ: «Эта приёмная кампания будет очень понятной. Мы ждём актуализацию информации по количеству платных и свободных мест. Её мы получим не позднее 20 января 2026 года, мы ждём те самые 20 направлений, на которые физику надо будет сдавать обязательно».

Гостям встречи рассказали о ключевых преимуществах обучения. Это военный учебный центр, стипендии отличникам, губернаторские стипендии и единовременная выплата в 100 тысяч рублей на покупку жилья. Также партнёрами вуза являются крупнейшие компании арктической промышленности. 82% выпускников трудоустраиваются по специальности.

Илья Васильев, студент МАУ: «Скучать не придётся, у нас есть огромное количество студенческих объединений».

Приемная кампания 2026 года стартует 20 июня. Для тех, кто хочет ближе познакомиться с университетом, в декабре запланированы экскурсии и интенсивы по биотехнологии, судовождению и робототехнике.

