О захватывающем поединке с медведем расскажет «Вечёрка»

Журналистам «Вечернего Мурманска» удалось поговорить с ловозерским оленеводом, который вступил в схватку с медведем, защищая оленье стадо. К счастью, мужчина выжил. Из свежего номера «Вечерки» можно узнать подробности этой захватывающей истории.

Знаете, что общего у губернатора Марины Ковтун и главы администрации Мурманска Андрея Сысоева? В детском саду у них была одна и та же воспитательница. Какими известные и уважаемые люди были в детстве? Об этом можно узнать из свежего выпуска «Вечернего Мурманска».

Скоро в Мурманске откроется необычный центр. Главными героями которого станут пять енотов-полоскунов, которые будут лечить и развлекать детей. Мурманчанин Сергей Лунев открывает центр енототерапии. Подробности этого интересного проекта рассказывают журналисты «Вечёрки».

А ещё «Вечерка» публикует подробный график отключения горячей воды в Мурманске, знакомит читателей с мурманчанкой, которая завтра выступит на Красной площади в Москве и рассказывает о подробностях страшной аварии, в которую попал автобус.