День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.20 19:30
О жилье, медицине и комфортной среде - встреча с главой ЗАТО Александровск
Полярный не смог выиграть конкурс проектов обустройства общественных территорий, поэтому мост, связывающий две части города, решено отреставрировать за счёт муниципальной казны. По финансовым соображениям он останется только пешеходным.
Нужны жителям ЗАТО и парковки, но места для их обустройства немного, а убирать зоны для отдыха горожан или детские площадки для игр администрация не намерена.
Обсуждали и личное, хотя такие вопросы Семён Кауров предлагает решать тет-а-тет на приёмах в администрации. Узкие специалисты по возможности разъяснили отдельные моменты прямо во время встречи. А все коммунально-жилищные проблемы глава большого ЗАТО пообещал отработать на ближайшем коммунальном рейде.
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Последние комментарии
User
07.03.20 15:56
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alex
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Максим
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