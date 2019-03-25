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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.19 19:30

О животрепещущих проблемах региона коммунисты решили заявить на митинге

Повышение пенсионного возраста, низкие заплаты и пенсии северян, отток населения и нехватка рабочих мест для молодых специалистов  стали основными темами митинга, организованного в областном центре активистами КПРФ в минувшие выходные. 

Неравнодушные северяне собрались вместе в сквере Покорителям Арктики, чтобы высказать свою позицию относительно самых острых проблем Мурманской области, которые до сих пор остаются нерешенными.  К инициаторам массовой акции - активистам КПРФ присоединялись и простые горожане. И это не случайно, ведь темы, озвученные коммунистами, актуальны для большинства  жителей региона.

«Поразительно, что такие возможности у нашего региона, но население живёт всё хуже: пенсии реальные падают, заплата растёт медленно, - приводит факты обнищания земляков Михаил Антропов, депутат Мурманской областной Думы. – Например, для бюджетников рост составил 4% с 1 октября, что фактически ниже уровня инфляции. Власть так и не сумела решить проблему отъезда северян. Молодёжь не хочет оставаться, не видит свою судьбу с нашей Мурманской области.  Мы сюда со всей страны в советское время собирали людей, а сегодня вот эти полярки выплачиваются далеко не всем».

Коммунисты бьют тревогу, так как программы, призванные улучшить жилищные условия северян, обеспечить кадрами социальную сферу, в частности, решить проблемы здравоохранения, образования дают незначительный эффект. Активисты партии пытались вместе найти пути решения острых проблем.

«Вопросы медобслуживания, обеспечения здоровья наших северян как никогда остро стоят в нашем регионе, - говорит Михаил Антропов, депутат Мурманской областной Думы. -  Мы принимаем 20 врачей в год по программе «Арктический доктор», но в пять раз больше уезжают врачей. Не хотят работать здесь! Одна из главных социальных язв, я считаю, нашей области, это то, что люди живут в отвратительных жилищных условиях. На ближайшие пять лет, даже при поддержке федерального центра, расселят только 6 тысяч проживающих в аварийном жилье, а их на сегодня 9 тысяч».

Вопрос, споры вокруг которого не утихают до сих пор, несмотря на принятый закон, -  повышение пенсионного возраста.

«Самые острые проблемы на сегодняшний день – это увеличение выхода на пенсию, - отмечает Татьяна Ковалева, председатель женского движения «Надежда России», - потому что представители нынешнего рабочего класса, которым осталось 5-10 лет до пенсии, вообще не знают, что у них будет в будущем. И это на фоне ухудшения благосостояния народа».

Арсений Филиппов, член КПРФ, руководитель ДОСААФ по Мурманской области, поддерживает участника митинга: «Мы собрались здесь, чтобы обсудить социально-экономические проблемы. Одной из основных, я считаю, повышение пенсионного возраста. То, что произошло сейчас, это просто преступление. Добавили по пять лет матерям, отцам! Я считаю, что те люди, которые приняли этот закон, они просто их предали. Посмотрите на пенсии, которые получают граждане. В нашем регионе около 10 тысяч рублей…».

Не остались без внимания  митингующих и другие злободневные вопросы: рост цен и тарифов ЖКХ, введение прогрессивного налога и освобождение от налоговых выплат малообеспеченных граждан, поддержка молодых семей, принятие давно висящего в воздухе закона «О детях войны и инвалидах», недопущение раздачи квот на вылов рыбных ресурсов сторонним, не имеющим отношения к северному рыбному промыслу, толстосумам.

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Сергей
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Евгений
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