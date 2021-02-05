О жизни морского желудя рассказывает Роман Федорцов

Моряк из Мурманска Роман Федорцов, который знакомит мир с обитателями морских глубин, вновь порадовал новым постом в своём «Инстраграм».

На этот раз мурманчанин показал усоногого рака балянуса или, попросту, морского желудя. Название связано с формой известковой раковины, которая напоминает закрытый бутон или жёлудь.

Тела раков больше похоже на моллюсков, они заключены в известковую твёрдую раковину. В начале жизни личинки этих членистоногих свободно плавают, являясь частью планктона. А повзрослев, оседают, ложатся на спину, закидывают ножки к верху и обрастают раковиной. Одни могут прицепиться к пирсам или корням деревьев, а другие становятся спутниками морских обитателей.